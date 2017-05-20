Конте: Аспиликуэта сыграл во всех матчах АПЛ в этом сезоне, это потрясающе

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил восхищение защитником синих Сесаром Аспиликуэтой, который отыграл в основном составе своего клуба все без исключения матчи АПЛ.
«Я думаю, это потрясающее достижение. Невероятно, что он так много отыграл, и я надеюсь, что и с „Сандерлендом“ он сыграет полный матч. Удивительно иметь в своем составе игрока, который отыграл все без исключения матчи АПЛ в сезоне.
Это значит, что Аспи великий игрок, чемпион — на поле и за его пределами. Добиться подобного достижения, не иметь травм, не иметь дисквалификаций, отыграть все игры — это значит, что ты велик и на поле, и за его пределами", — приводит слова Конте Goal.