Венгер: критика наставника «Гранады» Адамса в мой адрес вызывает только жалость

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер назвал «жалкой» критику экс-футболиста «канониров», нынешнего наставника «Гранады» Тони Адамса, который в своей недавно изданной автобиографии написал, что французский специалист «в сущности, даже и не тренер». Адамс также обвинил Венгера в том, что тот не дал ему шанса поработать в лондонском клубе в тренерском штабе.
«Я не придаю словам Тони Адамса большого значения. Он имеет в „Гранаде“ возможность показать, то что умеет. Так что какая разница. Это вызывает жалость.
Я с уважением отношусь ко всем. Я не говорю о других, мне это неинтересно. Понимаете, в современном футбольном клубе должны работать люди, которые помогут ему стать успешным. Иногда приходится принимать жёсткие решения.
Если ты сделал карьеру в клубе как игрок, это не даёт тебе священного права на работу в клубе после. Всё просто", — приводит слова Венгера Sky Sports.
Адамс является четырёхкратным чемпионом Англии в составе «Арсенала», с 2004 года входит в Зал славы английского футбола. В составе сборной Англии он становился бронзовым призёром чемпионата Европы 1996 года. Будучи тренером, Адамс работал в «Уиком Уондерерс», «Портсмуте» и азербайджанской «Габале».
10 апреля 2017 года Адамс был утверждён на посту наставника «Гранады». Под его руководством клуб потерпел в Примере семь поражений подряд.