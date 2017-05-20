Шатов не полетел с «Зенитом» на матч с «Локомотивом» в Москву

22 футболиста «Зенита» отправились в Москву, где завтра,21 мая, состоится матч заключительного тура РФПЛ сезона-2016/17 с «Локомотивом», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Не полетел с командой в Москву полузащитник Олег Шатов, который пропустил вчерашнюю тренировку.
Список игроков выглядит так: вратари Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Максим Рудаков; защитники Александр Анюков, Игорь Смольников, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков; полузащитники Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Жулиано, Данни, Йоан Молло, Роберт Мак; нападающие Александр Кокорин, Лука Джорджевич, Александр Кержаков, Артём Дзюба.