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Малафеев: «Зенит» в последнее время потерял привлекательность, самобытность

20 мая 2017, суббота. 16:58. Футбол

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев выразил мнение, что игра петербургской команды утратила былую привлекательность и самобытность, поскольку в основном составе больше нет доморощенных футболистов. Также Малафеев оценил работу Мирчи Луческу на посту главного тренера.

«Для того чтобы вернуть былые результаты, „Зениту“, на мой взгляд, нужно довести до конца стратегические планы на долгую перспективу, возможно, наигрывать молодых игроков в основной команде. Мне кажется, „Зенит“ в последнее время потерял привлекательность, самобытность, потому что мы уже не видим на поле своих игроков.

Лично мне хочется болеть и переживать за мальчишку, который либо родился в Санкт-Петербурге, либо долго шёл по карьерной лестнице в структуре клуба и добился своего. Такому даже промахи прощать намного легче, чем легионерам, от которых ждут результата.

Учитывая игру команды, её результаты, можно сказать, что у Луческу не получилось, ожидания и руководства клуба, и болельщиков были куда выше", — цитирует Малафеева ТАСС.

В таблице РФПЛ «Зенит» занимает третье место за тур до окончания первенства, отставая на одно очко от идущего вторым ЦСКА.

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/sport/4267963

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Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Вячеслав Малафеев Мирча Луческу
Новости. Футбол
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