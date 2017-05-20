Коларов: «Манчестер Сити» — лучшая команда АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» Александар Коларов назвал «горожан» лучшей командой АПЛ, несмотря на отставание в 15 очков от лидирующего «Челси» за тур до окончания первенства.
«Наверное, в клубе такого уровня сезон без трофеев не может считаться удачным, но мы прибавили. Главная задача «Сити» – брать трофеи в Англии и, конечно, победить в Лиге чемпионов. Любой большой клуб нацеливается на финал Лиги чемпионов. Самый красивый футбол в Европе – это Лига чемпионов. Это наша цель на следующий сезон.
Уже сейчас мы стали намного лучше, если сравнивать с началом сезона. Мы хотим опять начать выигрывать трофеи. И я уверен, что мы своего добьемся. Мы лучшая команда АПЛ", — цитирует Коларова Sky Sports.