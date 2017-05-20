«Волгарь» в большинстве выиграл у «Факела» в последнем матче сезона ФНЛ

«Волгарь» выиграл у «Факела» в матче 38-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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На протяжении большей части матча «Факел» играл в меньшинстве: на 34-й минуте прямую красную карточку получил Руслан Болов. На 79-й минуте Алексей Сутормин реализовал пенальти и принес «Волгарю» победу.
«Факел» (53 очка) завершил сезон на 10-й строчке в таблице Футбольной национальной лиги. «Волгарь» (45) стал 12-м.