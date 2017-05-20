Игрок сборной Аргентины U20 был удалён после подсказки видеопомощника судьи

В матче финального раунда чемпионата мира U20 между сборными Аргентины и Англии (0:3) нападающий южноамериканской команды Лаутаро Мартинес получил красную карточку после подсказки от видеопомощника судьи.
Главный рефери встречи Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед в концовке матча не заметил эпизод, в котором Мартинес локтем ударил защитника английской сборной Фикайо Томори. Момент пересмотрел видеопомощник и подсказал главному арбитру удалить аргентинца.
Чемпионат мира U20, который проходит в Южной Корее, стал одним из турниров, во время которого ФИФА приняла решение протестировать видеоповторы. Система видеопомощника рефери также будет опробована на играх Кубка конфедераций-2017 (17 июня – 2 июля) и чемпионата мира среди клубов (6-16 декабря).