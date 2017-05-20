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Игрок сборной Аргентины U20 был удалён после подсказки видеопомощника судьи

20 мая 2017, суббота. 20:59. Футбол

В матче финального раунда чемпионата мира U20 между сборными Аргентины и Англии (0:3) нападающий южноамериканской команды Лаутаро Мартинес получил красную карточку после подсказки от видеопомощника судьи.

Главный рефери встречи Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед в концовке матча не заметил эпизод, в котором Мартинес локтем ударил защитника английской сборной Фикайо Томори. Момент пересмотрел видеопомощник и подсказал главному арбитру удалить аргентинца.

Чемпионат мира U20, который проходит в Южной Корее, стал одним из турниров, во время которого ФИФА приняла решение протестировать видеоповторы. Система видеопомощника рефери также будет опробована на играх Кубка конфедераций-2017 (17 июня – 2 июля) и чемпионата мира среди клубов (6-16 декабря).

Источник: AS Сообщить об ошибке
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Футбольное судейство
Новости. Футбол
20 мая 2017, суббота
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