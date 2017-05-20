Глушаков: я, наверное, только сейчас стал понимать, что такое спартаковский дух

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о спартаковском духе, рассказав о событиях по окончании матча 29-го тура РФПЛ с «Тереком» (3:0).
«Знаете, я, наверное, только сейчас стал понимать, что такое спартаковский дух. Особенно после последней игры с «Тереком». Конечно, и до этого видел, как сильно нас поддерживают болельщики, соскучившиеся по чемпионству. Безумно мотивировало, что наш стадион стал всё время забиваться под завязку. Это просто несёт тебя к чужим воротам. Но то, что было после игры с «Тереком», вообще не описать словами. Думаю, это единение людей, болеющих за нас, футболистов, тренеров и всех-всех-всех, и есть тот самый спартаковский дух», — цитирует Глушакова «Советский спорт».