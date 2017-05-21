Оляс: у Ляказетта есть договоренность с «Атлетико», но трансфер ещё не состоялся

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что нападающий клуба Александр Ляказетт имеет устную договоренность с мадридским «Атлетико» о переходе. В то же время он отметил: нет уверенности, что трансфер состоится, поскольку прежде ФИФА должна снять с «матрасников» запрет на регистрацию новичков, а «Лион» должны полностью удовлетворить условия сделки.
«У Алекса есть устное соглашение с „Атлетико“, но нет никакой уверенности, так как мы должны дождаться снятия запрета. Мы ответили согласием на просьбу Алекса вести переговоры исключительно с этим клубом, но мы хотим провести этот трансфер на своих условиях», — приводит Goal слова Оляса.
В текущем сезоне Лиги 1 Ляказетт провёл 29 матчей, отметившись 26 голами и 3 результативными передачами.