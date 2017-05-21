Мичел: никто не намекал, что «Малага» отдаст игру «Реалу»

Главный тренер «Малаги» Мигель Мичел в очередной раз отметил, что его команда в домашнем матче последнего тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (21 мая) будет играть на победу. «Королевскому клубу» достаточно сыграть вничью, чтобы завоевать титул чемпиона Испании.
«Я сказал игрокам то же, что говорил перед предыдущими матчами. Ничего другого они и не могли услышать от меня. Мы работали с привычной для нас интенсивностью. Никто не намекал, что «Малага» отдаст игру «Реалу». Были слова, вырванные из контекста. С нами будет играть команда, претендующая на титул чемпиона страны, однако ей будет противостоять коллектив, который в последние недели показывал отличную игру», — приводит слова Мичела Marca.
«Реал» с 90 очками возглавляет турнирную таблицу. У занимающей 2-ю строчку «Барселоны» на три очка меньше. В случае поражения «Реала» и своей победы в матче с «Эйбаром» (21 мая) каталонцы станут чемпионами.