Рестлер Triple H подарил Терри чемпионский пояс в честь победы «Челси» в АПЛ

Американский рестлер Пол Левек, более известный под псевдонимом Triple H, подарил капитану «Челси» Джону Терри наградной пояс в честь победы лондонского клуба в английской Премьер-лиге.
«Поздравления Джону Терри и „Челси“ с победой в Премьер-лиге!» — написал Triple H в своём аккаунте.
Фотографию Терри с чемпионским поясом можно посмотреть в «Твиттере».
Пол Левек выиграл 14 титулов чемпиона мира за 20 лет карьеры рестлера. В данный момент он занимает должность исполнительного вице-президента компании World Wrestling Entertainment по взаимодействию с рестлерами, организации шоу и креативу.