Румменигге: Лам мог бы спокойно поиграть ещё года два-три

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о карьере капитана мюнхенской команды Филиппа Лама. Вчера, 20 мая, 33-летний футболист провёл свой последний матч.
«Филиппу удалась потрясающая карьера. На своей позиции он сегодня один из лучших в мире. Думаю, что он ещё мог бы спокойно поиграть года два-три. Мне будет его не хватать. Не только на поле. Будет не хватать ещё и потому, что с ним всегда можно было посоветоваться по важным вопросам. У нас установились очень доверительные отношения. Он очень умный, мыслящий человек, имеющий свою точку зрения и готовый её отстаивать. Я убеждён, что он будет успешен и после окончания карьеры, независимо от того, чем он будет дальше заниматься», — цитирует Румменигге сайт «Баварии».