Шишкин и Вандерсон выйдут в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Томью»

Стали известны стартовые составы «Томи» и «Краснодара» на матч 30-го тура российской Премьер-Лиги.
«Томь»: Мелихов, Пулич, Митерев, Карымов, Букачев, Салахутдинов, Науменко, Гвинейский, Большунов, Сасин, Соболев.
Запасные: Солосин, Осипов, Зорин.
«Краснодар»: Синицын, Калешин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Шишкин, Газинский, М. Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.
Запасные: Абаев, Сафонов, Мартынович, Петров, Жоаозиньо, Подберёзкин, Мамаев, Жигулёв, Лаборде.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 15:00 мск.