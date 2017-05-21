В Италии сообщили, что Спаллетти покинет пост главного тренера «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти уже проинформировал руководства клуба, что не будет подписывать новый контракт, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Таким образом, римляне могут начать поиски нового наставника.
Контракт Спаллетти с «Ромой» истекает в конце июня. Специалист возглавил «джаллоросси» во второй раз в январе 2016 года, сменив отправленного в отставку Руди Гарсию.
Спаллетти, известный в России по работе с «Зенитом», был упомянут как возможный претендент на пост нового главного тренера «Интера» в следующем сезоне.
За тур до окончания итальянского чемпионата «Рома» располагается на второй строчке в таблице, опережая на одно очко «Наполи».