Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В Италии сообщили, что Спаллетти покинет пост главного тренера «Ромы»

21 мая 2017, воскресенье. 14:29. Футбол

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти уже проинформировал руководства клуба, что не будет подписывать новый контракт, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Таким образом, римляне могут начать поиски нового наставника.

Контракт Спаллетти с «Ромой» истекает в конце июня. Специалист возглавил «джаллоросси» во второй раз в январе 2016 года, сменив отправленного в отставку Руди Гарсию.

Спаллетти, известный в России по работе с «Зенитом», был упомянут как возможный претендент на пост нового главного тренера «Интера» в следующем сезоне.

За тур до окончания итальянского чемпионата «Рома» располагается на второй строчке в таблице, опережая на одно очко «Наполи».

Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Интер Рома Лучано Спаллетти
Новости. Футбол
21 мая 2017, воскресенье
14:49 Источник: Вальверде станет новым главным тренером «Барселоны»
14:31 «Уфа» — «Урал»: команды определились со стартовыми составами
14:29 Лоськов вошёл в заявку «Локомотива» на матч с «Зенитом»
14:29 В Италии сообщили, что Спаллетти покинет пост главного тренера «Ромы»
14:19 Созин: Головин? Просто тренироваться с «Челси» — маловато для игрока сборной
14:19 Шишкин и Вандерсон выйдут в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Томью»
14:15 «Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы команд
14:05 «Локомотив» — «Зенит»: стали известны стартовые составы команд
14:02 «Амкар» — «Рубин»: Сонг и М'Вила вошли в стартовый состав
13:55 «Крылья Советов» – «Терек»: стартовые составы команд
13:52 Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии посетит города Кубка конфедераций
13:50 Конте: тот, кто довольствуется созерцанием прошлого, не победитель, а неудачник
13:49 ЦСКА — «Анжи»: Гончаренко не стал менять победный состав
13:48 «Арсенал» (Тула) — «Спартак»: Песьяков и Луис Адриано выйдут с первых минут
13:37 Сутормин: борьба за выживание сделала и меня, и «Волгарь» сильнее
13:14 Фанаты «Спартака» пытались отобрать билеты у перекупщиков в Туле
13:09 Роббен: я будто теряю правую ногу после ухода Лама
12:52 Гаттузо: зарубежные инвесторы в серии А — реальность, к которой надо привыкнуть
12:41 Луис Энрике: если «Барселона» не выиграет Примеру, то поздравит чемпиона
12:29 Президент «Армавира»: приостановление дисквалификации Мязина невозможно
12:07 «Краснодар» со счётом 7:0 разгромил «Томь» в молодёжном первенстве
12:03 Азар: «Челси» должен быть готов ежегодно показывать высокий уровень игры
11:45 Канте признан лучшим игроком сезона английской Премьер-лиги
11:35 Кальдерон: у «Реала» сейчас очень крепкая команда, которой не нужны новые игроки
11:32 Видео: фанаты «Кёльна» празднуют первый за 25 лет выход в еврокубки
11:18 Анчелотти: тем игрокам, которые облили меня пивом, будет непросто в предсезонке
11:15 Клопп считает, что «Ливерпуль» заслужил попасть в Лигу чемпионов
11:06 Альшин: считаю, что «Тосно» готов к уровню РФПЛ, никакого страха не испытываем
11:03 Гвардиола: Лам был самым умным игроком, с которым я когда-либо работал
10:54 Ловчев: у Луческу виноваты все, кроме своих игроков. Поэтому у команды нет воли
10:49 Румменигге: Лам мог бы спокойно поиграть ещё года два-три
10:42 Гвардиола: в дебютном сезоне в АПЛ усвоил, что нужно забивать больше голов
10:34 «Локомотив» сыграет в зелёной форме, «Зенит» — в белой
10:24 Сабалета: мы в Аргентине начинаем всё понимать, когда достигаем дна
10:20 Набабкин: в любом составе «Анжи» иногда выдаёт качественные матчи
10:08 Тренер «Сокола»: перед нами стояло 3 задачи. К сожалению, с третьей не получилось
10:00 Венгер: место в топ-4 АПЛ не имеет такого финансового значения, как раньше
10:00 Сёмин — о Луческу: почему-то говорят, виноват только тренер. Виноваты все
09:43 Конте: у Терри есть способности, чтобы в будущем стать хорошим тренером
09:35 Гамшик: это был удивительный сезон для «Наполи», но мы заслуживали большего
09:32 36-летний Василевски покинет «Лестер» по окончании сезона
09:21 Хёнесс: то, что «Бавария» в этом году выиграла лишь один титул, — погрешность
09:13 Сёмин: Денисов, на мой взгляд, — лучший опорник в стране
08:44 Рестлер Triple H подарил Терри чемпионский пояс в честь победы «Челси» в АПЛ
07:58 Луис Энрике: не знаю, кто сменит меня у руля «Барселоны»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли "Спартак" в следующем сезоне защитить чемпионский титул?
Архив →
© championat.com, 2000–2017