Гончаренко: ЦСКА заслужил второе место в таблице РФПЛ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнюю победу над «Анжи» со счётом 4:0 в матче 30-го тура российской Премьер-Лиги и итоговое второе место в турнирной таблице, а также рассказал о ситуации с травмированными игроками.
«Думаю, что опять порадовали болельщиков. Делаем на поле много правильных вещей. Нашли баланс между обороной и атакой. Знаем, когда придержать мяч, когда пойти в атаку. Для меня как тренера важно, чтобы команда понимала, что делает. После игры со «Спартаком» надо было одержать четыре победы, и мы это сделали. Считаю, мы заслужили место, на котором находимся после завершения чемпионата.
Травмированные? Их у нас много. Березуцкий просит замену после перерыва, а Игнашевич вылетает на обследование в Германию. Можно судить об уровне травматизма в команде», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.