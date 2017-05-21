Рахимов: вылет «Крыльев» очень неприятен, в Самаре должен быть большой футбол

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов выразил поддержку «Крыльям Советов» после того, как грозненцы победили самарцев (3:1) в выездном матче 30-го тура РФПЛ.
«Сейчас узнал, что «Крылья Советов» напрямую вылетают из Премьер-Лиги. Это удар по футболу в Самаре. Самара – футбольный город. Очень неприятно. Я понимаю ваше разочарование, в Самаре должен быть большой футбол. Желаю Самаре удачи. Возвращайтесь, терпите. Боль вечной не бывает, она проходит.
Если говорить об игре, то результат по делу, во многих компонентах игры мы превосходили Самару. Пятое место клуба – очень большое достижение для нашего клуба, впереди нас только гранды», — сказал Рахимов на послематчевой пресс-конференции.