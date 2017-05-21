Видео: фанаты «Локомотива» просят выпустить Лоськова в матче с «Зенитом»

Полузащитник Дмитрий Лоськов вошёл в заявку «Локомотива» на матч 30-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2), но так и не появился на поле, хотя болельщики «железнодорожников» по ходу игры просили выпустить легенду клуба.
13 мая Лоськов провёл прощальную игру за «Локомотив», проведя на поле 13 минут в матче 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (4:0). После той встречи главный тренер москвичей Юрий Сёмин не исключил, что Лоськов ещё сыграет за команду.
Видео, на котором болельщики «Локомотива» просят выпустить Лоськова на поле, доступно на «Чемпионате».