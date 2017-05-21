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Лебедев: Аджоев мог пообещать «Спартаку» 6 очков в следующем сезоне

21 мая 2017, воскресенье. 19:10. Футбол

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился мнением о домашней победе «Арсенала» над «Спартаком» (3:0) в матче заключительного 30-го тура РФПЛ. Благодаря этому успеху тульская команда, президентом которой является Гурам Аджоев, ушла из зоны вылета и добилась права играть в переходных матчах.

«Я не верю в то, что команда, завоевавшая золотые медали чемпионата с отрывом в 10 очков, в последней игре с клубом, который не сегодня, так завтра вылетит из Премьер-Лиги, проигрывает со счётом 0:3. Будут говорить: «Ведь «Арсенал» боролся за выживание, а «Спартаку» ничего не надо». Но для «Барселоны» в случае победы «Реала» сегодняшний матч тоже ничего не будет значить, но я уверен, что они выиграют. «Ювентус» уже стал чемпионом, но всё равно выигрывает в каждом матче. Для европейских грандов любая игра имеет значение.

В остальных матчах все команды сыграли так, как они могли. «Ростову» тоже нужна была победа, чтобы попасть в еврокубки, тем не менее они проиграли «Оренбургу». «Локомотив» с «Зенитом» боролись за победу, действительно играли. А здесь безвольное поражение, хотя в первом матче «Спартак» разгромил «Арсенал» со счётом 4:0. Конечно, доказать тут ничего невозможно, но подозрения остаются всегда. Не думаю, что «Арсенал» может заинтересовать «Спартак» финансово, но этот интерес может быть дружеским. А вдруг президент «Арсенала» Гурам Аджоев пообещал, что, если команда останется в Премьер-Лиге, «Спартак» возьмёт шесть очков в следующем сезоне? К сожалению, за руку мы никого не поймали. Однако, живи мы в стране, где право и закон преобладают над всем остальным, правоохранительные органы могли бы разобраться, — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

«Краснодар» – в Лигу Европы, «Крылья Советов» – в ФНЛ
По результатам последнего тура РФПЛ «Краснодар» обошёл «Ростов» в борьбе за Лигу Европы, а «Крылья Советов» покидают элиту.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ФК Барселона ФК Зенит ФК Локомотив ФК Оренбург ФК Реал Мадрид ФК Ростов ФК Спартак Ювентус Гурам Аджоев Игорь Лебедев
Новости. Футбол
21 мая 2017, воскресенье
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