«Уфа» — «Урал» — 1:0. Видеообзор матча

В матче заключительного 30-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала на своём поле «Урал». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече на 38-й минуте записал на свой счёт Кеинде Фатай.
«Уфа» (43 очка) заняла седьмое место в итоговой турнирной таблице Премьер-Лиги, «Урал» (30) оказался на 11-й строчке. Команда из Екатеринбурга завершила чемпионат серией из семи матчей без побед, шесть из которых завершились для «Урала» поражениями.
Посмотреть видеообзор матча «Уфа» — «Урал» можно на официальном сайте РФПЛ.