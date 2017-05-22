Папа Франциск: в юности я играл в футбол, но меня называли «негнущаяся нога»

Папа римский Франциск на встрече с детьми в итальянском спортивном центре признался, что в юности в Аргентине играл в футбол, но сверстники называли его «негнущаяся нога» и в основном доверяли только позицию голкипера.
«Когда я был вашего возраста, я играл в футбол, но не блистал, и там, откуда я родом, меня называли «негнущаяся нога». Да, я был «негнущейся ногой», и именно поэтому обычно играл на позиции вратаря, так что мне особо не приходилось двигаться», — приводит слова папы Франциска AP News.