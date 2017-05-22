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Игроки «Реала»: Пике, козёл, поздравь чемпиона

22 мая 2017, понедельник. 07:32. Футбол

Футболисты и тренерский штаб мадридского «Реала» после выездного матча последнего тура чемпионата Испании с «Малагой» (2:0) сразу же приехали на площадь Пласа Сибелес в Мадриде, сообщает Marca.

«Королевский клуб» всегда празднует свои большие победы на Пласа Сибелес, где находится статуя языческой богини плодородия Кибелы. По итогам игры с «Малагой» «Реал» завоевал титул чемпиона Испании, и игроки вместе со своими болельщиками не скрывали эмоций. Были послания, адресованные самым принципиальным соперникам в лице «Барселоне» и «Атлетико». Однако среди игроков этих клубов был человек, которому досталось больше всех. Это защитник сине-гранатовых Херард Пике, который в последнее время не раз позволял себе колкости и насмешки в адрес «Реала». Как сообщает Marca, на Пласа Сибелес было слышно, как игроки «Реала» вместе с болельщиками скандируют: «Пике, козёл, поздравь чемпиона».

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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ФК Барселона ФК Реал Мадрид Херард Пике
Новости. Футбол
22 мая 2017, понедельник
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