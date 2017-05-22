Зидан: «Реал» способен изменить систему своей игры в любой момент

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что команда достаточно гибка с точки зрения тактики и может перестраиваться в зависимости от ситуации. Французский специалист сказал об этом после матча последнего тура чемпионата Испании с «Малагой». «Сливочные» победили со счётом 2:0 и стали чемпионами страны
«Реал» способен изменить систему своей игры в любой момент. Мы можем сделать это, например, по ходу игры. У нас есть для этого игроки соответствующего уровня», — приводит слова Зидана AS.
Кроме того, Зидан отметил, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду всегда появляется в нужном месте в нужное время, чтобы помочь команде.