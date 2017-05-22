В. Березуцкий: верю, что Головин не затерялся бы и в «Челси»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал информацию британских СМИ об интересе «Челси» к полузащитнику ЦСКА Александру Головину.
«Верю, что Саша не затерялся бы и в „Челси“. Думаю, он должен попробовать себя за рубежом. Кто лучший молодой игрок России прямо сейчас? Мне ещё нравятся Зобнин и Алексей Миранчук, но пальма первенства всё-таки за Сашей.
В ЦСКА за этот сезон многие прибавили, очень здорово провёл весенний период Федя Чалов, а Витинью вернулся из Бразилии абсолютно другим человеком. Мало того что тренируется, как одержимый, так ещё и вне поля стал суперпрофессионалом. Еду взвешивает – представляете?" — цитирует Березуцкого сайт РФС.