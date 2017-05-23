Кононов рассказал о составе своего тренерского штаба в «Тереке»

Новый главный тренер «Терека» Олег Кононов рассказал о планах клуба на межсезонье и своём тренерском штабе.
«У нас будет два сбора в Австрии. Первый сбор пройдёт с 9 по 20 июня, планируем провести два матча, 16-го и 20-го числа. На сборы отправятся 25 футболистов, вероятно, пять-шесть игроков будут в сборных, возьмём молодых футболистов с дубля. Возможно, уже подпишем кого-то из новичков, несколько футболистов клуб покидают в связи с истечением сроков контрактов. Второй сбор пройдёт с 24 июня по 5 июля, на этом сборе планируем провести пять матчей. Затем приедем в Грозный и продолжим подготовку к старту чемпионата. Хотим провести ещё один товарищеский матч на «Ахмат-Арене».
В моём штабе будут четыре тренера, приедет тренер вратарей, знаю, что в клубе есть очень хороший тренер Рамзан Цуцулаев, у нас будет серьёзная программа, они будут работать с вратарями вдвоём. Будет тренер по физической подготовке из Испании и ещё один тренер из Испании. Также будет тренер-россиянин в роли помощника. В штабе также останутся Игорь Ледяхов и Иса Байтиев.
Я познакомлюсь с тем, как работает академия, по каким принципам, ознакомлю их со своими принципами работы и игры. Любой тренер из академии сможет приезжать и смотреть тренировки. Кроме того, мои ассистенты будут уделять большое внимание дублирующему составу, возможно, и последней возрастной группе академии, переходящей в дубль. В деятельности в «Тереке» у меня есть определённая задумка, система работы, поставить процесс так, чтобы была плотная связь академии, дублирующей команды и основного состава. Нам нужны российские футболисты, нужно поднимать уровень футбола в России и в республике. Только совместная работа всех клубных команд и академии сможет привести к повышению уровня игры и качества игроков", — цитирует Кононова сайт клуба.