Иско получил поцелуй от Хамеса во время интервью после победы «Реала» в Примере

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес после победы в чемпионате Испании поцеловал партнёра по команде хавбека Иско.
Эмоциональный жест колумбийский футболист проявил к напарнику в то время, когда тот был занят общением с журналисткой из клубной пресс-службы.
«Реал» стал победителем Примеры в воскресенье после того, как в матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании обыграл на выезде «Малагу» со счётом 2:0. До этого сезона «сливочные» не побеждали в чемпионате страны с сезона-2011/12. Мадридцы выиграли чемпионат Испании в рекордный 33-й раз, у «Барселоны» 24 титула.
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