Ребров: лакмусовой бумажкой для «Спартака» станет следующий сезон

Голкипер «Спартака» Артём Ребров отметил, что следующий сезон будет ключевым для определения силы и потенциала команды.
«Думаю, процесс осознания чемпионства пока не прекратился. С каждым днём всё больше понимаешь, что ты чемпион, но нет возвышения в небеса. В жизни ничего не поменялось, есть просто удовлетворение от выполненного дела. Люди подходят — они счастливые, радуются большой победе, которую долго ждали. Я часть победы и получаю от этого удовольствие. Следующая задача — удержаться на вершине, что будет сделать сложнее.
Если прислушаться к мнению нашего тренера, то он всегда говорит, что мы можем играть ещё лучше. Мы в это верим и хотим играть лучше. Лакмусовой бумажкой станет следующий сезон. На нас уже будут смотреть по-другому — как на чемпионов, и с первых же туров надо будет доказывать свою состоятельность. Тогда уже сами и увидим, и окружение поймёт, может ли наша команда идти дальше и быть лучше, чем в минувшем сезоне», — сказал Ребров в эфире программы «Футбол России».