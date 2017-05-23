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Ребров: лакмусовой бумажкой для «Спартака» станет следующий сезон

23 мая 2017, вторник. 00:44. Футбол

Голкипер «Спартака» Артём Ребров отметил, что следующий сезон будет ключевым для определения силы и потенциала команды.

«Думаю, процесс осознания чемпионства пока не прекратился. С каждым днём всё больше понимаешь, что ты чемпион, но нет возвышения в небеса. В жизни ничего не поменялось, есть просто удовлетворение от выполненного дела. Люди подходят — они счастливые, радуются большой победе, которую долго ждали. Я часть победы и получаю от этого удовольствие. Следующая задача — удержаться на вершине, что будет сделать сложнее.

Если прислушаться к мнению нашего тренера, то он всегда говорит, что мы можем играть ещё лучше. Мы в это верим и хотим играть лучше. Лакмусовой бумажкой станет следующий сезон. На нас уже будут смотреть по-другому — как на чемпионов, и с первых же туров надо будет доказывать свою состоятельность. Тогда уже сами и увидим, и окружение поймёт, может ли наша команда идти дальше и быть лучше, чем в минувшем сезоне», — сказал Ребров в эфире программы «Футбол России».

Промес: для «Спартака» было бы здорово выйти из группы в Лиге чемпионов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Артём Ребров
Новости. Футбол
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