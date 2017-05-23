Ребров: начинать сезон должен был Серёга Песьяков, но такая у вратарей доля

Голкипер «Спартака» Артём Ребров подвел итоги сезона и ответил на вопрос о принципах работы главного тренера Массимо Карреры.
«Прошлый сезон я заканчивал на скамейке, и Серёга Песьяков должен был начинать этот сезон. Но вратарская доля у нас такая — он сломался, и мне пришлось его заменить. Вот так и пошло, что я в каждом матче выходил и чувствовал большую уверенность. Точно так же, наверное, было у Массимо Карреры. Как я получал уверенность с каждой игрой, так и он. Это для него первый опыт, была длинная зимняя подготовка, что непривычно для европейцев. Вместе с тренером команда шла к своей цели и росла.
В первую очередь мы нуждались в эмоциях, но Каррера прибавлял к ним и тактические моменты. Именно взять эмоции — когда он за горло взял переводчика, на установках доски ломал, в перерывах был недоволен. Мне кажется, это нужно было и нам, и болельщикам, поскольку футбол — это зрелище. Когда команда выдаёт эмоции — это замечательно. Такая команда всем интересна.
Как он общается с прессой, не знаю. Когда теоретические занятия, личные беседы, он ведёт себя точно так же, как и раньше. Наверное, появилась уверенность, но он остался таким же открытым. Главная мысль, которую он пытается донести, — чтобы мы отдавались на 100%, бились не за контракт, а за «Спартак», друг за друга и были на поле командой», — сказал Ребров в эфире программы «Футбол России».