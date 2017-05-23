«Атлетико» нацелился на игрока «Монако» Фабиньо

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заинтересован в услугах защитника «Монако» Фабиньо, сообщает Marca.
Аргентинский специалист намерен использовать бразильского футболиста в средней линии в качестве замены полузащитнику Тьягу Мендешу, который покидает испанский клуб.
Симеоне сказал руководству клуба, что с нынешним составом ему не удастся бороться за самые высокие цели. Поэтому столичный клуб в данный момент активно зондирует трансферный рынок в надежде найти сильных игроков по удобной для него цене.
По итогам минувшего сезона «Атлетико» занял 3-е место в Примере.
В чемпионате Франции Фабиньо в последнем сезоне принял участие в 37 матчах, став автором 9 голов и 1 результативной передачи.