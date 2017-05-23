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Фернандо Торрес не покинет «Атлетико»

23 мая 2017, вторник. 07:19. Футбол

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес продолжит выступление за столичный клуб и в следующем сезоне, сообщает Marca.

Согласно информации источника, главный тренер команды Диего Симеоне уверен, что Торрес будет полезен ей, и рассчитывает на него. Сам Торрес недавно выразил желание играть в «Атлетико» много лет, отметив, что вопрос в компетенции тренерского штаба и руководства клуба.

Ранее приводились слова форварда «Атлетико» Антуана Гризманна о том, что он может перейти в «Манчестер Юнайтед».

В последнем сезоне Торрес принял участие в 31 матче чемпионата Испании, став автором 8 голов и 5 результативных передач.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид Фернандо Торрес
Новости. Футбол
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