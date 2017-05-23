Зобнин: свою игру за «Динамо» против «Спартака» в 2013 году забуду нескоро

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился воспоминаниями о матче 3-го тура РФПЛ сезона-2013/14, в котором в составе «Динамо» играл против красно-белых. Поединок завершился поражением динамовцев со счётом 1:4.
«Свою первую игру против «Спартака» нескоро забуду. Я попал в «Динамо» и дебютировал при Петреску в 20 лет. Это был всего лишь мой второй матч за бело-голубых. К 42-й минуте мы горели 0:4. Меня заменили, потому что привёз гол.
Там не только я привозил: и Лео Фернандес, и Уилкшир. Но все шишки на меня, как на самого молодого. Заменили на 16-й минуте. Лучше бы накричали, но оставили на поле. После этого я у Петреску больше не играл.
Мне было 20 лет – я не осознавал, что происходит вокруг. Даже не понимал, что такое дерби. Для меня это была обычная игра. Это сейчас я знаю, что каждое дерби – это главная игра в России и ставки очень высоки. В том эпизоде я мог просто вынести мяч, но не сделал этого", — рассказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.