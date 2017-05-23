В течение 72 часов Дефо может стать игроком «Борнмута»

Нападающий сборной Англии Джермейн Дефо в ближайшее время сменит клубную прописку. 34-летний футболист, права на которого принадлежат «Сандерленду», близок к переходу в «Борнмут».
Mirror сообщает, что руководство «вишен» предложило Дефо двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон. В течение 72 часов футболист должен пройти медицинское обследование и подписать договор.
Контракт Дефо с «Сандерлендом» рассчитан до 30 июня 2019 года, но в связи с вылетом команды в Чемпионшип футболист имеет право покинуть «чёрных котов» бесплатно. Такой пункт был прописан в договоре игрока.
Помимо «Борнмута» в услугах Дефо заинтересованы «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас».