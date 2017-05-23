Косельни не поможет «Арсеналу» в финале Кубка Англии из-за дисквалификации

Защитник «Арсенала» Лоран Косельни пропустит финальный матч Кубка Англии с «Челси» из-за красной карточки, полученной в домашнем матче 38-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (3:1), сообщает пресс-служба английской футбольной ассоциации.
31-летний французский футболист получил прямую карточку за грубый подкат в матче с ливерпульской командой. За это нарушение Косельни получил трёхматчевую дисквалификацию, а апелляция «Арсенала» на это решение ассоциации была отклонена.
Таким образом, защитник пропустит финал Кубка Англии, который состоится 27 мая, а также два первых матча следующего сезона.
Посмотреть видео с фолом Лорана Косельни на красную карточку можно в «Твиттере».