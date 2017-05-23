Меркушкин: для «Крыльев» не может быть другой задачи, кроме возвращения в РФПЛ

Состоялась встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина с руководством «Крыльев Советов». Участие в этой встрече приняли министр спорта, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин, генеральный директор Виталий Шашков, генеральный директор фонда поддержки и развития футбола в Самарской области, финансовый директор клуба Игорь Поваров.
«Крылья Советов» по итогам сезона вылетели из российской Премьер-Лиги, и это стало основной темой встречи.
«По словам губернатора, ситуация требует глубокого анализа причин случившегося. Для команды были созданы все необходимые условия. Совместно с менеджментом ФК „Крылья Советов“ был решён вопрос по привлечению в клуб спонсорских средств. Предприняты все необходимые меры, чтобы обеспечить те параметры финансирования клуба, которые были необходимы для стабильной жизнедеятельности команды и её успешного выступления в чемпионате РФПЛ», — говорится на официальном сайте «Крыльев Советов».
«В кратчайшие сроки необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры. Самара – футбольный город. „Крылья Советов“ должны играть дальше, и для команды не может быть другой задачи, кроме возвращения в Премьер-Лигу», — заявил Меркушкин.