Карпин: с чего Кокорин должен быть в сборной России? Даже у Чалова голов больше

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций, а также сообщил, что не удивился отсутствию в нём нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
«По предварительному составу сборной России особо вопросов нет. Но кое-что меня удивило. Например, появление некоторых футболистов. Но это моё видение. Главный тренер, находясь внутри команды, видит всё по-другому, и это нормально.
Удивляет ли отсутствие в составе Кокорина? Нет. А с какой стати он должен там быть? По мнению главного тренера, на его позиции сейчас игроки сильнее выглядят. Сколько голов забил Кокорин? Для нападающего пять голов за 27 матчей – результат, мягко говоря, не самый лучший. Даже у Фёдора Чалова шесть голов, у Бухарова – шесть, у Глушакова — восемь, у Дзюбы – 13, у Смолова – 18. Статистика – вещь упрямая.
Сильные стороны нынешней российской команды? Можно сколько угодно высасывать из пальца и говорить, что есть позитив. Однако на данный момент это никак не демонстрируется. Сильных сторон у сборной, исходя из результата, пока не видно. Надеяться и болеть нужно, но говорить об ожиданиях мне не приходится. Я, во всяком случае, не знаю, чего ожидать от сборной. Опять же могу судить по товарищеским матчам», — цитирует Карпина «Советский спорт».