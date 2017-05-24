Комиссия РФС не применила санкций к судье матча «Ротор-Волгоград» — «Армавир»

Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС решила не применять санкции к судье Сергею Смирнову, который работал на матче второго дивизиона зоны Юг между «Ротором-Волгоград» и «Армавиром» (1:2). Об этом сообщил председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.
На 72-й минуте Смирнов удалил с поля нападающего гостей Андрея Мязина. КДК наказал форварда полугодичной дисквалификацией, посчитав, что он нанёс удар рефери головой. «Армавир», в свою очередь, считает, что Смирнов толкнул игрока плечом в грудь. После подачи «Армавиром» апелляции дисквалификация Мязина была сокращена до шести встреч.
«Комиссия вынесла решение не применять дисциплинарные санкции к Сергею Смирнову. На официальной телевизионной записи видно, что арбитр ставит плечо, предохраняя себя от толчка игрока. А вот видео команды «Армавир» вызывает большие сомнения в объективности – в этой записи идёт удар плечом, а это разные вещи. Контакт судьи с игроком никто не отрицает, но это была самозащита. Но несколько по-другому должен вести себя судья в такой ситуации. Не энергично идти к игроку, а встать перед ним и управлять процессом дальше.
Не могу разглашать информацию о том, будет ли Смирнов в будущем работать на играх ПФЛ. Решение о его работе принимала контрольно-квалификационная комиссия, которая проанализировала техническую работу арбитра. Решение вынесено, но пока я не имею права его огласить», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.