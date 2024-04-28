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Андрей Червиченко: в матче с «Локомотивом» «Спартаку» просто повезло

Андрей Червиченко: в матче с «Локомотивом» «Спартаку» просто повезло
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом», который закончился со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

«Вообще не понравилась игра между «Спартаком» и «Локомотивом». Унылая игра, много ошибок. У «Спартака» в этом сезоне невероятное везение, благодаря которому они забили победный гол. Никакого преимущества не было, просто повезло. Если сравнить игру с дерби против ЦСКА — и то говно, и это.

Сможет ли «Спартак» бороться за тройку? Бороться за тройку можно, но объективно попасть невозможно. Хотя если всё будет залетать и в оставшихся матчах будут вратари, как у «Динамо» или «Ростова», тогда, конечно, возможно», — приводит слова Червиченко Metaratings.

По итогам 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и занимает четвёртое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на пятой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 3-го тура. В том противостоянии «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 1:1. Гол «Спартака» забил Антон Зиньковский. В составе железнодорожников отличился Артём Дзюба.

Турнирная таблица РПЛ
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