Андрей Червиченко: в матче с «Локомотивом» «Спартаку» просто повезло

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом», который закончился со счётом 3:2.

«Вообще не понравилась игра между «Спартаком» и «Локомотивом». Унылая игра, много ошибок. У «Спартака» в этом сезоне невероятное везение, благодаря которому они забили победный гол. Никакого преимущества не было, просто повезло. Если сравнить игру с дерби против ЦСКА — и то говно, и это.

Сможет ли «Спартак» бороться за тройку? Бороться за тройку можно, но объективно попасть невозможно. Хотя если всё будет залетать и в оставшихся матчах будут вратари, как у «Динамо» или «Ростова», тогда, конечно, возможно», — приводит слова Червиченко Metaratings.

По итогам 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и занимает четвёртое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на пятой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 3-го тура. В том противостоянии «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 1:1. Гол «Спартака» забил Антон Зиньковский. В составе железнодорожников отличился Артём Дзюба.