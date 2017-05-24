«Мидлсбро» сообщил о расторжении контракта с Вальдесом

Голкипер Виктор Вальдес покинет «Мидлсбро». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт 35-летнего вратаря истекал летом 2018 года, но стороны по обоюдному согласию решили прекратить сотрудничество сейчас. Вальдес покинет «Мидлсбро» в конце июня.
Виктор Вальдес стал вторым вратарём после Брэда Гузана, который уходит из «Мидлсбро». Американский голкипер продолжит карьеру в «Атланте Юнайтед».
Виктор Вальдес играл в «Мидлсбро» с июля 2016 года. Испанец принял участие в 28 матчах АПЛ и пропустил 36 голов.