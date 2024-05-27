Семшов оценил нового тренера «Спартака» Станковича

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о новом главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче. Семшов отметил заслуги Станковича в бытность футболистом, но подчеркнул, что в тренерском поле он ещё неизвестен. По мнению Семшова, нельзя сравнивать чемпионаты Венгрии и Сербии, в которых Станкович работал ранее, с Российской Премьер-Лигой.

«Хочется посмотреть, как Станкович будет работать в «Спартаке». Это топовый футболист, легенда мирового футбола. Но как тренера мы его не знаем. Давайте не будем сравнивать чемпионаты Венгрии и Сербии с нашим. Наш всё же сильнее, наверное. У нас больше топовых клубов, чем там. В «Сампдории» у него был неудачный опыт. Интересно, что будет в нашем чемпионате. Как сказал Александр Мостовой: «Наконец‑то футбольный человек в «Спартаке», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Станкович приступит к работе со «Спартаком» в летнее межсезонье. Ранее команду возглавлял Гильермо Абаскаль, а после его увольнения на временной основе пост главного тренера занял Владимир Слишкович.