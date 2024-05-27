В «МЮ» провели переговоры с двумя тренерами, будущее тен Хага определится в течение недели

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» провёл устные переговоры с тренером «Брентфорда» Томасом Франком и недавно уволенным из «Челси» аргентинцем Маурисио Почеттино, чтобы изучить возможные варианты. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в руководстве хотят удостовериться в желании специалистов возглавить манкунианцев. Решение о будущем нидерландского специалиста Эрика тен Хага будет принято в течение предстоящей недели.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство «красных дьяволов» уволит 54-летнего специалиста после финала Кубка Англии, который состоялся вчера, 25 мая. В финале подопечные тен Хага обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Самые скандальные футболисты в истории: