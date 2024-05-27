Пименов назвал фаворитов переходных матчей за право играть в РПЛ

Бывший футболист России Руслан Пименов рассказал, кого считает фаворитами переходных матчей за право играть в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Напомним, в рамках переходных матчей сформированы две пары соперников: «Пари Нижний Новгород» — «Арсенал Тула» и «Урал» — «Акрон». Первые матчи запланированы на 29 мая, а ответные игры пройдут 1 июня.

«Следил за Первой лигой. «Акрон» и «Арсенал» временами показывали хороший футбол. «Урал» и «Пари НН» выползли из прямого вылета. «Урал» фаворит в своем противостоянии, а вот Тула побьется. У Нижнего Новгорода было много крупных поражений, а это может морально подкосить. Приоритет я отдаю РПЛ», — сказал Руслан Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».