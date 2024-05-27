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Игрок ЦСКА Чалов: не удовлетворён своей игрой в сезоне, часто забивал только с пенальти

Игрок ЦСКА Чалов: не удовлетворён своей игрой в сезоне, часто забивал только с пенальти
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что не удовлетворён своей игрой в завершившемся сезоне-2023/2024.

«Я неудовлетворён своей игрой в этом сезоне. Надо было выиграть либо чемпионат, либо Кубок. Мы понимаем, что в этом году ни того, ни другого нет. Понятно, что нападающий должен забивать. В этом сезоне было не так много голов с игры, часто забивал с пенальти, но их тоже ещё надо реализовать», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в прошедшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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