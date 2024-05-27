Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» отказался от назначения тренером Рубена Аморима — Фабрицио Романо

«Челси» отказался от назначения тренером Рубена Аморима — Фабрицио Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Лондонский «Челси» не будет назначать главным тренером португальский специалиста из лиссабонского «Спортинга» Рубена Аморима. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, несмотря на то, что в руководстве «синих» имеется долгосрочный интерес к Амориму, клуб смущает два фактора: сумма отступных в € 15 млн за выкуп контракта менеджера и отсутствие опыта работы в Англии. В «Челси» считают, что новый тренер должен быть с опытом работы в английской Премьер-лиге.

Аморим возглавил «Спортинг» в марте 2020 года. Под его руководством клуб выиграл два чемпионата Португалии (2020/2021 и 2023/2024), два Кубка Португалии (2020/2021, 2021/2022) и Суперкубок Португалии (2021/2022).

Напомним, 21 мая «Челси» объявил об увольнении Маурисио Почеттино, возглавлявшего лондонский клуб с минувшего лета.

Материалы по теме
«Челси» предложил контракт Роберто Де Дзерби — источник

Фанаты «Челси» устроили потасовку из-за футболки Джексона:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android