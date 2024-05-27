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Личка: с переживаниями от матча с «Краснодаром» справлюсь быстро, когда увижу своих детей

Личка: с переживаниями от матча с «Краснодаром» справлюсь быстро, когда увижу своих детей
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, что ему поможет справиться с переживаниями из-за потерянного чемпионства в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По словам специалиста, отвлечься поможет семья.

«С переживаниями от результата матча с «Краснодаром» очень быстро поможет справиться поездка домой. Я увижу своих детей, буду вместе с ними. Надо принимать такой результат, это футбол. Такое у всех может быть, потому что есть только один победитель. В этом году это шестой раз подряд «Зенит». Надо быть мотивированным, повторить этот успех и стараться обогнать «Зенит» или любую другую команду в следующем году», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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