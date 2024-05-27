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Мацуев: «Спартаку» надо собраться и не дать стать чемпионом «Зениту» в юбилейный год

Мацуев: «Спартаку» надо собраться и не дать стать чемпионом «Зениту» в юбилейный год
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Известный российский пианист, народный артист России Денис Мацуев полагает, что игроки московского «Спартака» должны сконцентрироваться на том, чтобы не дать «Зениту» стать чемпионом в РПЛ в сезоне-2024/2025.

«Как я уже говорил, настоящий болельщик проявляется всегда не во времена триумфа, а в тяжёлые дни. Поэтому надо собраться и не дать «Зениту» в юбилейный год стать чемпионом. Это как девиз «Спартака» на следующий год», — приводит слова Мацуева ТАСС.

Напомним, «Спартак» закончил сезон-2023/2024 на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит», обыгравший в последнем туре «Ростов». Помощь в завоевании титула сине-бело-голубым оказал «Краснодар», победивший на домашней арене «Динамо». Подопечным Марцела Лички достаточно было сыграть вничью, чтобы стать чемпионами.

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