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Экс-игрок «Спартака» может заменить Тео Эрнандеса в «Милане»

Экс-игрок «Спартака» может заменить Тео Эрнандеса в «Милане»
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Французский защитник «Милана» Тео Эрнандес может покинуть итальянский клуб текущим летом. Об этом сообщает бразильский журналист Жулио Мигель Нето.

По информации источника, в руководстве итальянского клуба уже активно ищут замену Эрнандесу. Сообщается, что ею может стать бывший игрок московского «Спартака» бразильский футболист Айртон Лукас. Сам игрок не против вернуться в Европу. О финансовых подробностях возможной сделки не сообщается.

26-летний Айртон играет за «Фламенго» с апреля 2022 года. В 128 матчах за команду защитник забил 11 голов и отдал 16 результативных передач. С 2019 года Айртон играл за «Спартак». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Эрнандес перешёл в «Милан» из мадридского «Реала» в июле 2019 года. Сумма трансфера составила € 22,8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает француза в € 60 млн. Ранее Marca сообщала, что трансфер Эрнандеса в «Баварию» близок к завершению.

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