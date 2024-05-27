Александр Коваленко залез на машину Мостового во время празднования чемпионства «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко залез на машину игрока сине-бело-голубых Андрея Мостового во время празднования чемпионства команды после встречи 30-го тура с «Ростовом» (2:1).

Фото: Скриншот из соцсетей Андрея Мостового

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

Напомним, Коваленко перешёл в «Зенит» из «Сочи». В нынешнем сезоне Коваленко принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.