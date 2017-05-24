Нобоа дисквалифицирован на две игры за удар ногой в спину соперника

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа дисквалифицирован на два матча по итогам стычки в матче 30-го тура РФПЛ с «Оренбургом». Нападающий «Оренбурга» Михал Дюриш, также удалённый в этой игре, пропустит одну игру. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Мы рассмотрели удаление Дюриша и Нобоа. Дюриш дисквалифицирован на один матч, он пропустит матч в Красноярске, но примет участие в ответной встреч. Нобоа за удар соперника ногой в спину дисквалифицирован на две игры», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Панина.