«Манчестер Юнайтед» принёс Англии 8-ю победу в Кубке УЕФА/Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед», обыграв в финале Лиги Европы сезона-2016/17 амстердамский «Аякс» (2:0), принёс Англии 8-ю победу в Кубке УЕФА/Лиге Европы. Впереди по этому показателю только две страны — Испания (10 титулов) и Италия (9).
Больше всего титулов в данном еврокубке принёс Англии «Ливерпуль», побеждавший в 1973, 1976 и 2001 годах. Среди испанских клубов абсолютным рекордсменом является «Севилья» — 5 побед (2006, 2007, 2014, 2015, 2016). Из итальянских клубов по 3 раза в турнире побеждали «Ювентус» (1977, 1990, 1993) и «Интер» (1991, 1994, 1998).
Классика Моуринью. Как «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс», а прагматизм в очередной раз победил футбольную романтику.