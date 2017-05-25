Виллиан не собирается уходить из «Челси»

Полузащитник «Челси» Виллиан не планирует уходить из команды, с которой выиграл золотые медали АПЛ сезона-2016/17. Об этом бразилец рассказал в интервью Evening Standart.
«У меня контракт с «Челси» до 2020 года, я здесь счастлив. У меня со всеми, кто работает в «Челси», хорошие отношения, включая болельщиков. «Челси» снова будет играть в Лиге чемпионов. Я с нетерпением жду, чтобы снова сыграть там. Мы хотим выиграть этот трофей», — сказал Виллиан.
Зимой 28-летний футболист рассказал, что «Манчестер Юнайтед» проявлял к нему интерес.
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