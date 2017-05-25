Дольберг: матч с «МЮ» в финале ЛЕ был одним из худших в карьере

Нападающий «Аякса» Каспер Дольберг прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы (0:2). Футболист отметил, что это была одна из худших его игр. Датский форвард вышел на поле в стартовом составе, но на 62-й минуте был заменён.
«Это был один из моих худших матчей. Я очень разочарован. Мы не играли так, как умеем. Соперник был лучше», — цитирует Дольберга пресс-служба УЕФА.
В Лиге Европы Каспер Дольберг принял участие в 13 матчах, забил 6 голов и отдал 1 результативный пас.
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